Баку и Анкара обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает необходимым дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией в сфере военного образования.
"Гасанов отметил необходимость применения модели Вооруженных сил Турции в азербайджанской армии в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева, и проведения обмена опытом в области военного образования с Национальным университетом обороны Турции", - сказал министр на встрече в понедельник с ректором Национального университета обороны Турции Эрханом Афьонджу.
На встрече также состоялся обмен мнениями по военно-образовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Э.Шафиев
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