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Оборона 25.10.2021 18:03

Баку и Анкара обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает необходимым дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией в сфере военного образования.

"Гасанов отметил необходимость применения модели Вооруженных сил Турции в азербайджанской армии в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева, и проведения обмена опытом в области военного образования с Национальным университетом обороны Турции", - сказал министр на встрече в понедельник с ректором Национального университета обороны Турции Эрханом Афьонджу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по военно-образовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Э.Шафиев

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]