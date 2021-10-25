Баку и Анкара обсудили вопросы сотрудничества в сфере военного образования

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов считает необходимым дальнейшее развитие сотрудничества с Турцией в сфере военного образования.

"Гасанов отметил необходимость применения модели Вооруженных сил Турции в азербайджанской армии в соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева, и проведения обмена опытом в области военного образования с Национальным университетом обороны Турции", - сказал министр на встрече в понедельник с ректором Национального университета обороны Турции Эрханом Афьонджу.

На встрече также состоялся обмен мнениями по военно-образовательным и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Э.Шафиев