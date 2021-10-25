Пять человек пострадали при взрыве в Набережных Челнах

Пять человек обратились к медикам после взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, минимум пять пострадавших", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что газ взорвался на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами.