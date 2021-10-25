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СНГ 25.10.2021 18:54

Пять человек пострадали при взрыве в Набережных Челнах

Пять человек обратились к медикам после взрыва газа в пятиэтажке в Набережных Челнах, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, минимум пять пострадавших", - сказал источник.

В пресс-службе МЧС РФ сообщили журналистам, что газ взорвался на четвертом этаже пятиэтажного дома в Набережных Челнах, повреждены перекрытия между 4-м и 5-м этажами.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАБЧЕЛНЫ, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]