В Баку обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник встретился с делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

"Глава Генштаба в ходе встречи отметил, что после победы в Карабахской войне, боеспособность азербайджанской армии еще больше возросла. Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку подразделений ВС Азербайджана в этой сфере", - сообщает Минобороны.

Дъелла, в свою очередь, высоко оценил деятельность азербайджанских военнослужащих во всех сферах партнерства с НАТО, в том числе их участие в миротворческих операциях.

"На встрече были обсуждены перспективы развития в различных сферах сотрудничества с НАТО", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова