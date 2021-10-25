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Оборона 25.10.2021 19:14

В Баку обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник встретился с делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.

"Глава Генштаба в ходе встречи отметил, что после победы в Карабахской войне, боеспособность азербайджанской армии еще больше возросла. Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку подразделений ВС Азербайджана в этой сфере", - сообщает Минобороны.

Дъелла, в свою очередь, высоко оценил деятельность азербайджанских военнослужащих во всех сферах партнерства с НАТО, в том числе их участие в миротворческих операциях.

"На встрече были обсуждены перспективы развития в различных сферах сотрудничества с НАТО", - отмечает оборонное ведомство.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ГЕНШТАБ, НАТО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]