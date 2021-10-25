В Баку обсуждены перспективы сотрудничества Азербайджана с НАТО

Первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба ВС Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев в понедельник встретился с делегацией во главе с начальником Управления по безопасности на основе сотрудничества Международного военного штаба НАТО генерал-майором Франческо Дъеллой.
"Глава Генштаба в ходе встречи отметил, что после победы в Карабахской войне, боеспособность азербайджанской армии еще больше возросла. Велиев подчеркнул, что сотрудничество в рамках концепции операционных возможностей имеет особое значение, а также высоко оценил вклад НАТО в подготовку подразделений ВС Азербайджана в этой сфере", - сообщает Минобороны.
Дъелла, в свою очередь, высоко оценил деятельность азербайджанских военнослужащих во всех сферах партнерства с НАТО, в том числе их участие в миротворческих операциях.
"На встрече были обсуждены перспективы развития в различных сферах сотрудничества с НАТО", - отмечает оборонное ведомство.
Н.Аббасова
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