Цены на нефть уверенно растут

Нефть уверенно дорожает в ходе торгов в понедельник. Цена на WTI увеличивается более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме.
Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на $0,84 (на 0,98%) - до $86,37 за баррель.
Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются на $0,95 (на 1,13%) - до $84,71 за баррель.
В определенный момент торгов цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с 2014 года.
"Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.
Росту цен также способствует беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при электрогенерации.
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