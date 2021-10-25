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Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 83.76 1.26 Brent 85.53 0.92

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  ночь день

ТЭК 25.10.2021 19:23

Цены на нефть уверенно растут

Нефть уверенно дорожает в ходе торгов в понедельник. Цена на WTI увеличивается более чем на 1% и находится на семилетнем максимуме.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 подорожали на $0,84 (на 0,98%) - до $86,37 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повышаются на $0,95 (на 1,13%) - до $84,71 за баррель.

В определенный момент торгов цена WTI поднялась выше $85 за баррель впервые с 2014 года.

"Бычье" настроение по-прежнему оказывает поддержку нефтяным котировкам, поскольку предложение остается ограниченным, а спрос возрастает на фоне постпандемийного восстановления", - прокомментировал ситуацию на рынке аналитик Fujitomi Securities Тошитака Тазава.

Росту цен также способствует беспокойство рынка по поводу дефицита газа и угля в Китае, Индии и Европе, что приводит к переходу на нефтяное топливо при электрогенерации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]