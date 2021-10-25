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Регион 25.10.2021 19:42

В США считают, что переговоры с Ираном вокруг по атому достигли решающей фазы

Переговоры международных посредников с Ираном вокруг возвращения к ядерному соглашению достигли "решающей фазы", приводит агентство Bloomberg заявление спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.

"Роберт Мэлли заявил, что окно для дипломатии не будет открытым вечно, и что США применят другие инструменты, если переговоры провалятся", - приводит агентство его слова.

В то же время, как сообщает Bloomberg, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что события вокруг переговоров по иранскому атому развиваются не очень хорошо, ситуация с мониторингом ядерных объектов в Иране ухудшается, и перспективы восстановления ядерной сделки со страной остаются неопределенными.

"Возвращение на объект в Карадже (близ Тегерана - ИФ) совершенно необходимо", - приводит агентство его слова.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ИРАН, АТОМ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]