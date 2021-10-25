В США считают, что переговоры с Ираном вокруг по атому достигли решающей фазы

Переговоры международных посредников с Ираном вокруг возвращения к ядерному соглашению достигли "решающей фазы", приводит агентство Bloomberg заявление спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.

"Роберт Мэлли заявил, что окно для дипломатии не будет открытым вечно, и что США применят другие инструменты, если переговоры провалятся", - приводит агентство его слова.

В то же время, как сообщает Bloomberg, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что события вокруг переговоров по иранскому атому развиваются не очень хорошо, ситуация с мониторингом ядерных объектов в Иране ухудшается, и перспективы восстановления ядерной сделки со страной остаются неопределенными.

"Возвращение на объект в Карадже (близ Тегерана - ИФ) совершенно необходимо", - приводит агентство его слова.