В США считают, что переговоры с Ираном вокруг по атому достигли решающей фазы

Переговоры международных посредников с Ираном вокруг возвращения к ядерному соглашению достигли "решающей фазы", приводит агентство Bloomberg заявление спецпосланника США по Ирану Роберта Мэлли.
"Роберт Мэлли заявил, что окно для дипломатии не будет открытым вечно, и что США применят другие инструменты, если переговоры провалятся", - приводит агентство его слова.
В то же время, как сообщает Bloomberg, глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси заявил, что события вокруг переговоров по иранскому атому развиваются не очень хорошо, ситуация с мониторингом ядерных объектов в Иране ухудшается, и перспективы восстановления ядерной сделки со страной остаются неопределенными.
"Возвращение на объект в Карадже (близ Тегерана - ИФ) совершенно необходимо", - приводит агентство его слова.
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