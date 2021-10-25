Военные в Судане убили двоих протестующих, 80 человек ранены

Военные в Судане открыли огонь для разгона протестующих против переворота и застрелили двоих демонстрантов, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Комитет врачей Судана.
По их данным, еще 80 участников протестов ранены. Тысячи человек вышли на улицы городов Судана, чтобы выразить недовольство недавними задержаниями суданскими военными нескольких министров.
Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абрель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров и суверенного совета, и о намерении сформировать ответственное правительство.
С августа 2019 году Суданом руководит переходная военно-гражданская администрация.
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