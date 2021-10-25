Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9826 RUR   0.0242 GBR   2.3434 TRY   0.1747

Цена на нефть

22.10 $/bbl   WTI 83.76 1.26 Brent 85.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 25.10.2021 21:23

Новак: ОПЕК+ на встрече 4 ноября нужно сохранить принятый план по росту добычи нефти

Министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, нужно сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи, передал слова вице-премьера РФ Александра Новака, сказанные журналистам в кулуарах международной конференции "Ближневосточная зелёная инициатива", представитель российской делегации.

Страны ОПЕК+ в июле приняли решение об ускоренном наращивании добычи нефти с августа 2021 года - по 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц. При этом министры договорились встречаться каждый месяц, чтобы подстраивать решения под рыночную ситуацию, но стараться нивелировать весь объем ограничений в 9,7 млн б/с, взятый с мая 2020 года (в июле он составлял 5,8 млн б/с).

Пока еще ни на одной из трех прошедших встреч министры не сошли с намеченного пути.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ОПЕК+, ВСТРЕЧАЭ ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ начал заседание в онлайн режиме Встреча всех министров ОПЕК+ переносится с 28 апреля на 27 апреля Встреча министров ОПЕК+ возобновилась после перерыва, звучат призывы перенести заседание на вторник Казахстан поддержал идею РФ об увеличении добычи ОПЕК+, Азербайджан занял нейтральную позицию РФ поддержит рост добычи в рамках ОПЕК+ еще на 0,5 млн б/с февраля при благоприятной ситуации на рынке - Новак Новак: никаких предложений по изменению сделки ОПЕК+ сейчас нет

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]