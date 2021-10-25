Новак: ОПЕК+ на встрече 4 ноября нужно сохранить принятый план по росту добычи нефти

Министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, нужно сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи, передал слова вице-премьера РФ Александра Новака, сказанные журналистам в кулуарах международной конференции "Ближневосточная зелёная инициатива", представитель российской делегации.
Страны ОПЕК+ в июле приняли решение об ускоренном наращивании добычи нефти с августа 2021 года - по 400 тыс. баррелей в сутки (б/с) каждый месяц. При этом министры договорились встречаться каждый месяц, чтобы подстраивать решения под рыночную ситуацию, но стараться нивелировать весь объем ограничений в 9,7 млн б/с, взятый с мая 2020 года (в июле он составлял 5,8 млн б/с).
Пока еще ни на одной из трех прошедших встреч министры не сошли с намеченного пути.
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