Узбекистан готов использовать российскую вакцину Спутник Лайт

В Узбекистане хотят включить вакцину "Спутник Лайт" в число используемых в стране, как одноразовый препарат для прививания населения от коронавируса, сообщил глава службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья (СЭС) республики Баходыр Юсупалиев.

"Мы готовы использовать и "Спутник Лайт" в стране, препятствий я не вижу. Это одноразовый препарат, а значит удобный и полезный", - сказал Юсупалиев журналистам во вторник.

Он подчеркнул, что в стране заинтересованы в расширении линейки вакцин, используемых против коронавируса. При этом добавил, что на сегодня в Узбекистане уже есть резерв вакцин, достаточный для 18 млн человек.

"Думаю, нужно расширять линейку вакцин. Пандемия еще здесь, чем больше будет вакцин и доступа к ним, тем эффектнее будет работать система борьбы", - отметил Юсупалиев.

Глава СЭС также сообщил, что к середине ноября будет готов документ о взаимном признании с Россией сертификатов вакцинации от коронавируса COVID-19.

"Мы подготовили соответствующий документ, завершение согласования в Узбекистане - середина ноября. Далее предлагается направить российской стороне для рассмотрения взаимного признания сертификатов", - пояснил Юсупалиев.

Ранее сообщалось о поставке в Узбекистан в начале октября партии из 12 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" для прививок граждан страны, отправляющихся на работу в Россию в рамках пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки РФ.

В августе текущего года в Узбекистане была одобрена регистрация российской вакцины "Спутник V", производство которой в сентябре налажено на местном предприятии Jurabek Laboratories.

В Узбекистане с 1 апреля проводится прививочная кампания против COVID-19. Жители страны получают в настоящее время прививки вакциной Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical, "Спутник V", AstraZeneca, Moderna, Pfizer-BioNTech и Sinovac.

К настоящем времени в стране полностью вакцинировались почти 6 млн человек.

Численность населения Узбекистана составляет 35,1 млн человек.