В китайском городе Ланьчжоу вводят карантин из-за вспышки COVID-19

Город Ланьчжоу на северо-западе Китая помещен на карантин после вспышки COVID-19, сообщают во вторник азиатские СМИ.

По их данным, 4 млн жителям города запрещено покидать дома за исключением случаев крайней необходимости.

Ограничения ввели после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования, шесть из которых приходятся на Ланьчжоу.

Всего с начала пандемии в Китае зафиксировано свыше 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 4,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.