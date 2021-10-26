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Дальнее зарубежье 26.10.2021 14:13

В китайском городе Ланьчжоу вводят карантин из-за вспышки COVID-19

Город Ланьчжоу на северо-западе Китая помещен на карантин после вспышки COVID-19, сообщают во вторник азиатские СМИ.

По их данным, 4 млн жителям города запрещено покидать дома за исключением случаев крайней необходимости.

Ограничения ввели после выявления в Китае 29 новых случаев инфицирования, шесть из которых приходятся на Ланьчжоу.

Всего с начала пандемии в Китае зафиксировано свыше 96 тыс. случаев инфицирования коронавирусом COVID-19, 4,6 тыс. пациентов скончались от последствий заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, МЕГАПОЛИС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]