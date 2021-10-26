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ТЭК 26.10.2021 14:24

Премьер Молдавии опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла информацию о подписании рамочного соглашения между молдавским госпредприятием Energocom и "Нафтогазом Украины" о возможной поставке 700 млн кубометров газа.

"Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость", - сказала Наталья Гаврилица в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставке 700 млн кубометров газа в случае, если возникнет такая необходимость.

Как сообщалось, в сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдавию. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц: в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров газа. Позже выяснилось, что на октябрь законтрактовали лишь 67% от необходимого Молдавии газа. В связи с этим Moldovagaz неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти говорили о низком давлении в газопроводе.

Для нового контракта российская сторона предложила рыночную цену с 25%-ной скидкой, но молдавская сторона настаивает на 50%. Кроме того, Молдавия накопила $709 млн долга за поставки газа, и его погашение является условием заключения нового контракта. Со своей стороны власти Молдавии утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.

На прошлой неделе двухдневные переговоры между Россией и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В пятницу парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в стране на следующие 30 дней.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]