Премьер Молдавии опровергла информацию о соглашении с Украиной о поставках газа

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица опровергла информацию о подписании рамочного соглашения между молдавским госпредприятием Energocom и "Нафтогазом Украины" о возможной поставке 700 млн кубометров газа.
"Это ложная новость. Это неправда. Появилась ложная новость", - сказала Наталья Гаврилица в интервью молдавскому телеканалу Pro TV.
Ранее украинские СМИ сообщили, что Energocom и "Нафтогаз" подписали рамочное соглашение о поставке 700 млн кубометров газа в случае, если возникнет такая необходимость.
Как сообщалось, в сентябре закончился долгосрочный контракт на поставку российского газа в Молдавию. "Газпром" и "Молдовагаз" продлили действие контракта на месяц: в октябре российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров газа. Позже выяснилось, что на октябрь законтрактовали лишь 67% от необходимого Молдавии газа. В связи с этим Moldovagaz неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти говорили о низком давлении в газопроводе.
Для нового контракта российская сторона предложила рыночную цену с 25%-ной скидкой, но молдавская сторона настаивает на 50%. Кроме того, Молдавия накопила $709 млн долга за поставки газа, и его погашение является условием заключения нового контракта. Со своей стороны власти Молдавии утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.
На прошлой неделе двухдневные переговоры между Россией и Молдавии по газу завершились безрезультатно. В пятницу парламент Молдавии ввел режим чрезвычайного положения в стране на следующие 30 дней.
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