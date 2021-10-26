Спецслужбы стран Европы арестовала 150 подозреваемых в продаже незаконных товаров в даркнете

Полицейские службы ряда европейских стран в рамках крупной спецоперации арестовали 150 человек, связанных с куплей и продажей незаконных товаров в даркнете, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на Европол.

В заявлении Европола говорится, что полиция провела спецоперацию Dark HunTOR, которая заключалась в проведении отдельных мероприятий в Болгарии, Великобритании, Германии, Италии, Нидерландах, Франции, Швейцарии, а также в Австралии и США. Сотрудники полиции в ходе этой операции изъяли 26,7 млн евро наличными и в биткоинах, а также 45 единиц оружия и 234 кг запрещенных препаратов, в том числе 25 тыс. таблеток экстази.

По данным европейской полицейской службы, в США арестовали 65 человек, в Германии - 47, в Великобритании - 24. Также по четверо человек арестовали в Италии и Нидерландах, двое - в Швейцарии и один - в Болгарии. Некоторых арестованных Европол рассматривает как "ключевых фигурантов" преступной деятельности.

Как отмечают в Европоле, итальянская полиция также закрыла торговые площадки "DeepSea" и "Берлускони", на которых были размещены более 100 тыс. объявлений о незаконных товарах".

"Смысл подобных операций заключается в том, чтобы предупредить преступников, действующих в даркнете, о том, что правоохранительное сообщество располагает средствами и глобальным партнерством, чтобы разоблачить их и привлечь к ответственности за незаконную деятельность, даже в даркнете", - приводят СМИ слова заместителя директора Европола по операциям Жан-Филиппа Лекуфа.