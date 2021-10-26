Глава Samsung оштрафован за незаконное использование обезболивающего препарата

Заместитель председателя правления и фактический руководитель Samsung Group Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) был оштрафован по решению суда на 70 млн южнокорейских вон ($60,06 тыс.) за незаконное использование обезболивающего препарата пропофол в течение нескольких лет.

Центральный окружной суд Сеула также наложил на Ли Джэёна дополнительный штраф в размере 17 млн вон, признав его виновным в нарушении антинаркотического законодательства, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.

В июне текущего года прокуратура обвинила Ли Джэёна в том, что он многократно применял пропофол, использование которого не в медицинских целях запрещено, в период с января 2015 года по май 2020 года. Глава Samsung, по данным прокуратуры, использовал этот препарат в период восстановления после пластической операции в одной из клиник Сеула и уже после этого - в немедицинских целях.

В августе этого года Ли Джэён, внук основателя Samsung, досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.

Среди факторов, повлиявших на решение об условно-досрочном освобождении "наследника Samsung", в Минюсте называли "экономическую ситуацию в Южной Корее, сложившуюся в связи с затяжной пандемией COVID-19".

Как сообщалось, в январе текущего года суд приговорил Ли Джэёна к 2,5 годам тюрьмы. В том же месяце Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный приговор для Пак Кын Хе по делу о коррупции.

Ли Джэён является фактическим главой конгломерата с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени стать главой Samsung официально.

Акции Samsung Electronics подорожали на 1,3% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 12%.