Глава Samsung оштрафован за незаконное использование обезболивающего препарата

Заместитель председателя правления и фактический руководитель Samsung Group Ли Джэён (Lee Jae-yong, в другой транскрипции - Ли Чжэ Ён) был оштрафован по решению суда на 70 млн южнокорейских вон ($60,06 тыс.) за незаконное использование обезболивающего препарата пропофол в течение нескольких лет.
Центральный окружной суд Сеула также наложил на Ли Джэёна дополнительный штраф в размере 17 млн вон, признав его виновным в нарушении антинаркотического законодательства, сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap.
В июне текущего года прокуратура обвинила Ли Джэёна в том, что он многократно применял пропофол, использование которого не в медицинских целях запрещено, в период с января 2015 года по май 2020 года. Глава Samsung, по данным прокуратуры, использовал этот препарат в период восстановления после пластической операции в одной из клиник Сеула и уже после этого - в немедицинских целях.
В августе этого года Ли Джэён, внук основателя Samsung, досрочно вышел из тюрьмы, где отбывал срок по обвинению в даче взяток экс-президенту Южной Кореи Пак Кын Хе.
Среди факторов, повлиявших на решение об условно-досрочном освобождении "наследника Samsung", в Минюсте называли "экономическую ситуацию в Южной Корее, сложившуюся в связи с затяжной пандемией COVID-19".
Как сообщалось, в январе текущего года суд приговорил Ли Джэёна к 2,5 годам тюрьмы. В том же месяце Верховный суд Южной Кореи утвердил 20-летний тюремный приговор для Пак Кын Хе по делу о коррупции.
Ли Джэён является фактическим главой конгломерата с 2014 года, когда его отец Ли Кун Хи перенес сердечный приступ и оказался прикованным к постели. Ли Кун Хи умер в октябре 2020 года, и Ли Джэён должен был в скором времени стать главой Samsung официально.
Акции Samsung Electronics подорожали на 1,3% по итогам торгов во вторник. С начала текущего года их стоимость снизилась на 12%.
Самолет президента Турции приземлился в аэропорту Физули в Карабахе
Реваншистские силы в Армении, несмотря на призывы Баку к миру, продолжают деструктивные действия против Азербайджана - глава СГБ
В Евросоюзе официально приступил к работе новый посол Азербайджана
Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент новой автодороги в рамках Зангерузского коридора
AzerGold начинает исследования перспективной структуры Тутхун в Кельбаджаре
Россельхознадзор вернул в Турцию более 200 т мандаринов с плодовой мухой
Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать «бизнес-парк» в космосе
В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19, 24 человека скончались
Анталью с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
Банк Республика запускает лотерею «Выигрывай с NeoKart!»
Студент БВШН: «Освобождение Губадлы сделало меня Президентским стипендиатом»
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии