Анталью с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов

Турецкую провинцию Анталья с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов, россияне по-прежнему остаются лидерами турпотока, сообщает портал Yenialanya.

"Осенью турпоток в Анталью продолжает расти... С 1 января по 17 октября в международный аэропорт Антальи прибыло почти 7,7 млн иностранных туристов, а с 1 по 17 октября в воздушной гавани приземлились 987,4 тыс. пассажиров", - пишет издание.

Как отмечает портал, Россия остается лидером турпотока в Анталью, с начала года ее посетили более 3 млн российских туристов. На втором месте с большим отставанием Германия, откуда приехали 1,3 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Украина (1,2 млн). Далее следуют Польша (384,6 тыс.) и Казахстан (185,4 тыс. туристов).

Великобритания сняла ограничения на полеты в Турцию 22 сентября. С 23 сентября по 17 октября Анталью посетили почти 26 тыс. британских туристов.