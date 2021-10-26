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Туризм 26.10.2021 13:43

Анталью с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов

Турецкую провинцию Анталья с января по октябрь посетили 7,7 млн иностранных туристов, россияне по-прежнему остаются лидерами турпотока, сообщает портал Yenialanya.

"Осенью турпоток в Анталью продолжает расти... С 1 января по 17 октября в международный аэропорт Антальи прибыло почти 7,7 млн иностранных туристов, а с 1 по 17 октября в воздушной гавани приземлились 987,4 тыс. пассажиров", - пишет издание.

Как отмечает портал, Россия остается лидером турпотока в Анталью, с начала года ее посетили более 3 млн российских туристов. На втором месте с большим отставанием Германия, откуда приехали 1,3 млн путешественников. Замыкает тройку лидеров Украина (1,2 млн). Далее следуют Польша (384,6 тыс.) и Казахстан (185,4 тыс. туристов).

Великобритания сняла ограничения на полеты в Турцию 22 сентября. С 23 сентября по 17 октября Анталью посетили почти 26 тыс. британских туристов.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АНТАЛЬЯ, ТУРИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]