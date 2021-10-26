Песков: объявлять локдаун в Москве не собираются

В Москве не планируется введение локдауна, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Москве нет и не планируется локдауна", - сказал Песков во вторник журналистам.

Его также спросили, могут ли губернаторы продлевать эпидемиологические ограничения в своих регионах вплоть до конца года.

"Могут, конечно. Действуют особые полномочия регионов. В своем недавнем выступлении президент призвал губернаторов активнее использовать эти полномочия. Все зависит от конкретного положения дел в каждом отдельно взятом регионе", - заявил представитель Кремля.