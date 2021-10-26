Зеленский назвал справедливым решение суда Нидерландов отдать «скифское золото» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение апелляционного суда в Амстердаме передать "скифское золото" Киеву.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам министерства юстиции, министерства иностранных дел и министерства культуры и информационной политики Украины за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский во вторник в Twitter.