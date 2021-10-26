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СНГ 26.10.2021 14:27

Зеленский назвал справедливым решение суда Нидерландов отдать «скифское золото» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение апелляционного суда в Амстердаме передать "скифское золото" Киеву.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам министерства юстиции, министерства иностранных дел и министерства культуры и информационной политики Украины за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский во вторник в Twitter.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УКРАИНА, НИДЕРЛАНДЫ, КРЫМ, ЗОЛОТО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]