Зеленский назвал справедливым решение суда Нидерландов отдать «скифское золото» Украине

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал решение апелляционного суда в Амстердаме передать "скифское золото" Киеву.
"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам министерства юстиции, министерства иностранных дел и министерства культуры и информационной политики Украины за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым", - написал Зеленский во вторник в Twitter.
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