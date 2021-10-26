Россельхознадзор вернул в Турцию более 200 т мандаринов с плодовой мухой

Россельхознадзор принял решение вернуть в Турецкую республику 12 партий мандаринов общим весом более 218 тонн, прибывших в порты Краснодарского края морским транспортом, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

При проверке фруктов был выявлен карантинный для России объект - средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР».

С целью недопущения распространения карантинного объекта ввоз зараженной продукции запрещен.

Все партии зараженных фруктов возвращены грузоотправителям.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.





