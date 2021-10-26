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АПК 26.10.2021 14:29

Россельхознадзор вернул в Турцию более 200 т мандаринов с плодовой мухой

Россельхознадзор принял решение вернуть в Турецкую республику 12 партий мандаринов общим весом более 218 тонн, прибывших в порты Краснодарского края морским транспортом, сообщила пресс-служба Южного межрегионального управления ведомства.

При проверке фруктов был выявлен карантинный для России объект - средиземноморская плодовая муха. Наличие карантинного объекта подтверждено заключением Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР».

С целью недопущения распространения карантинного объекта ввоз зараженной продукции запрещен.

Все партии зараженных фруктов возвращены грузоотправителям.

Средиземноморская плодовая муха относится к группе наиболее опасных и вредоносных видов, повреждает плоды абрикоса, яблони, сливы, черешни, томата, а также более 200 видов других растений.



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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ФРУКТЫ, ФИТОКОНТРОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]