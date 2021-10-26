В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19, 24 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 266 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 520 тыс. 68, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 477 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 21). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 939.
От COVID-19 вылечились 486 тыс. 426 человек, из них 1 тыс. 194 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 703 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 552 тестов на коронавирус против 9 тыс. 183 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 131 тыс. 33 тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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