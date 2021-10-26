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Здравоохранение 26.10.2021 14:45

В Азербайджане рост случаев заражения COVID-19, 24 человека скончались

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 266 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 520 тыс. 68, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 1 тыс. 477 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 24 человека (накануне - 21). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 939.

От COVID-19 вылечились 486 тыс. 426 человек, из них 1 тыс. 194 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 26 тыс. 703 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 552 тестов на коронавирус против 9 тыс. 183 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 131 тыс. 33 тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КОРОНАВИРУС, COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]