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Дальнее зарубежье 26.10.2021 19:04

В Бельгии вновь растет заболеваемость COVID-19, правительство обсудит ответные меры

Заболеваемость COVID-19 в Бельгии снова демонстрирует тенденцию к серьезному росту после того, как ранее в октябре власти ослабили ограничительные меры, сообщает агентство Associated Press (AP).

По данным AP, на прошлой неделе количество выявляемых за сутки случаев COVID-19 выросло на 75%, достигнув в среднем 5 тыс. 299. Уровень госпитализаций возрос на 69% - до 102 случаев в день. Однако количество летальных исходов увеличилось незначительно - до 13 за сутки.

Позднее во вторник бельгийское правительство и местные власти должны определить, какие меры предпринимать в сложившейся ситуации. AP отмечает, что заседание пройдет на три дня ранее запланированного, однако введение локдауна не ожидается. Вместо этого власти, похоже, примут решение о расширении практики обязательного ношения масок и использования паспортов вакцинации.

Накануне министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заверял, что жесткие ограничения на повестке дня не стоят.

"Бары и рестораны останутся открытыми. Дети должны ходить в школу - это важно. Но возможно, мы прибегнем к более масштабному ношению масок", - сказал он.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Бельгии заразились COVID-19 свыше 1,32 млн человек, более 25,8 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели более 1,2 млн человек. В Бельгии полностью от коронавируса вакцинированы свыше 85% взрослого населения.

Тем временем, отмечает AP, аналогичные дискуссии идут в соседних Нидерландах, где идет быстрый рост заболеваемости COVID-19, и правительство пытается получить советы от экспертов по поводу того, стоит ли опять вводить ограничения.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]