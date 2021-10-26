В Бельгии вновь растет заболеваемость COVID-19, правительство обсудит ответные меры

Заболеваемость COVID-19 в Бельгии снова демонстрирует тенденцию к серьезному росту после того, как ранее в октябре власти ослабили ограничительные меры, сообщает агентство Associated Press (AP).
По данным AP, на прошлой неделе количество выявляемых за сутки случаев COVID-19 выросло на 75%, достигнув в среднем 5 тыс. 299. Уровень госпитализаций возрос на 69% - до 102 случаев в день. Однако количество летальных исходов увеличилось незначительно - до 13 за сутки.
Позднее во вторник бельгийское правительство и местные власти должны определить, какие меры предпринимать в сложившейся ситуации. AP отмечает, что заседание пройдет на три дня ранее запланированного, однако введение локдауна не ожидается. Вместо этого власти, похоже, примут решение о расширении практики обязательного ношения масок и использования паспортов вакцинации.
Накануне министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук заверял, что жесткие ограничения на повестке дня не стоят.
"Бары и рестораны останутся открытыми. Дети должны ходить в школу - это важно. Но возможно, мы прибегнем к более масштабному ношению масок", - сказал он.
Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего с начала пандемии в Бельгии заразились COVID-19 свыше 1,32 млн человек, более 25,8 тыс. инфицированных умерли. Выздоровели более 1,2 млн человек. В Бельгии полностью от коронавируса вакцинированы свыше 85% взрослого населения.
Тем временем, отмечает AP, аналогичные дискуссии идут в соседних Нидерландах, где идет быстрый рост заболеваемости COVID-19, и правительство пытается получить советы от экспертов по поводу того, стоит ли опять вводить ограничения.
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