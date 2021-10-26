Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9719 RUR   0.0244 GBR   2.3391 TRY   0.177

Цена на нефть

25.10 $/bbl   WTI 83.76 0 Brent 85.99 0.46

Погода в Баку

  ночь день

Это интересно 26.10.2021 14:51

Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать «бизнес-парк» в космосе

Аэрокосмическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует открыть коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите во второй половине текущего десятилетия.

Blue Origin и ее основной партнер по проекту Sierra Space рассчитывают, что станция станет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе. Предполагается, что она сможет вмещать до 10 человек.

На сайте проекта говорится, что космическая станция, которая будет называться "Орбитальный риф" (Orbital Reef), станет идеальным местом для "космического отеля", "производства фильмов в условиях микрогравитации" или "проведения самых современных исследований".

Объемы инвестиций в проект неизвестны, пишет газета Financial Times. Среди других компаний, вовлеченных в него, - Boeing Co. (SPB:BA), Redwire Space и Genesis Engineering Solutions.

Blue Origin и его партнеры - не единственная команда, планирующая разместить коммерческую станцию в космосе. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Nanoracks объявила, что работает совместно с Voyager Space и Lockheed Martin Corp.над разработкой станции Starlab. Аналогичный проект разрабатывает и Axiom Space Inc.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, БЕЗОС, КОСМОС, ПЛАНЫ


Похожие новости


Экологический фонд Джеффа Безоса выделит $1 млрд в 2021г на природоохранительную деятельность Джефф Безос предложил NASA 2 млрд долларов за участие в программе высадки человека на Луну Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]