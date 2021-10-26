Компания Blue Origin Джеффа Безоса планирует создать «бизнес-парк» в космосе

Аэрокосмическая компания основателя Amazon Джеффа Безоса Blue Origin планирует открыть коммерческую космическую станцию на низкой околоземной орбите во второй половине текущего десятилетия.
Blue Origin и ее основной партнер по проекту Sierra Space рассчитывают, что станция станет "многофункциональным бизнес-парком" в космосе. Предполагается, что она сможет вмещать до 10 человек.
На сайте проекта говорится, что космическая станция, которая будет называться "Орбитальный риф" (Orbital Reef), станет идеальным местом для "космического отеля", "производства фильмов в условиях микрогравитации" или "проведения самых современных исследований".
Объемы инвестиций в проект неизвестны, пишет газета Financial Times. Среди других компаний, вовлеченных в него, - Boeing Co. (SPB:BA), Redwire Space и Genesis Engineering Solutions.
Blue Origin и его партнеры - не единственная команда, планирующая разместить коммерческую станцию в космосе. На прошлой неделе аэрокосмическая компания Nanoracks объявила, что работает совместно с Voyager Space и Lockheed Martin Corp.над разработкой станции Starlab. Аналогичный проект разрабатывает и Axiom Space Inc.
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