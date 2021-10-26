AzerGold начинает исследования перспективной структуры Тутхун в Кельбаджаре

ЗАО "AzerGold" приступает к проведению исследований на перспективной структуре Тутхун в Кельбаджарском районе Азербайджана ( на границе с Арменией)

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, AzerGold заключило контракт с ООО "BINSOFT" на проведение камеральных исследований с помощью гиперспектальной съемки со спутника перспективной структуры Тутхун.

Стоимость договора - 595 тыс. 502,34 маната.

По данным из открытых источников, перспективная структура Тутхун входит в состав Тутхунского рудного участка, который в свою очередь входит в Зод-Тутхунский рудный район. На Тутхунском рудном участке обнаружены и изучены месторождения золота Агзибир, Гызылитен, Гарби Гызылитен, Газиханлы, Галабойну, Тутхун, Заргюлю, Оруджлу, Йени Галабойну.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова