Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент новой автодороги в рамках Зангерузского коридора

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд, сообщает сайт главы государства.

"Алиев и Эрдоган сначала в Физулинском районе Азербайджана ознакомились с ходом строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Затем лидеры двух стран заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд в рамках Зангезурского коридора", - отмечается в информации.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии. Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Э.Шафиев