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Транспорт и связь 26.10.2021 15:13

Президенты Азербайджана и Турции заложили фундамент новой автодороги в рамках Зангерузского коридора

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд, сообщает сайт главы государства.

"Алиев и Эрдоган сначала в Физулинском районе Азербайджана ознакомились с ходом строительства автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша. Затем лидеры двух стран заложили фундамент автомобильной дороги Горадиз-Джабраил-Зангилан-Агбенд в рамках Зангезурского коридора", - отмечается в информации.

Автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд будет проложена до границы с Арменией и будет параллельной одноименной железнодорожной линии. Эта дорога также имеет стратегическое значение, поскольку является частью транспортного коридора Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезур и имеет очень важное значение в плане соединения Зангилана с другими регионами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.

Э.Шафиев

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ДОРОГА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]