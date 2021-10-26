Греф: рост ВВП РФ в 2021г составит 4,5%, в 2022г - около 3%

Рост ВВП РФ в 2021 году составит не менее 4,5%, в 2022 году будет в районе 3%, считает президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"В целом мы видим быстрое восстановление экономики. В этом году, по нашим оценкам, экономический рост будет в районе 4,5%, не ниже, наверное, чем 4,5%, и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие", - сообщил Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В следующем году пока, конечно, все будет зависеть от рыночной конъюнктуры, но ожидания достаточно неплохие, все-таки тоже в районе 3% в следующем году. Рост выше, чем ожидали изначально", - добавил глава Сбербанка.

ЦБ РФ прогнозирует рост ВВП в 2021 году в интервале 4,0-4,5%, на 2022-2024 годы 2,0-3,0% в год. Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2021 году на уровне 4,2%, в 2022-2024 годах ожидает на уровне 3,0% в год.