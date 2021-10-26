Если Ереван проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Баку, никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется - Эрдоган

Сегодня условия для установления устойчивого мира в регионе и для нормализации отношений благоприятнее, чем когда-либо ранее, считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Для этого необходимо предпринимать шаги в соответствии с новой ситуацией, сложившейся в регионе. Мы выступаем за устойчивый мир и всестороннюю нормализацию отношений в регионе...Однако необходимо определение государственных границ и взаимное их признание. На этом и должен строится фундамент хороших отношений. В этих вопросах Армении для решения проблем с Азербайджаном требуется проявление искренней воли. И если Армения проявит искреннюю волю к нормализации отношений с Азербайджаном, то никаких препятствий для нормализации отношений между Турцией и Арменией не останется", - заявил Эрдоган на совместном с президентом заявлении для прессы в Зангиланском районе во вторник.

Турецкий лидер отметил, что автомобильные и железнодорожные линии, которые пройдут через "эту географию" (Зангезурский коридор -ИФ), создадут экономические и коммерческие возможности не только для Азербайджана и Турции, но и для всех стран региона.

"И позиции региона как центра транзитной логистики будут усилены. Все соседи Азербайджана, включая Иран, Грузию и Армению, выиграют от этого развития. Эти проекты являются инклюзивными, а не эксклюзивными", - сказал он.

Он также сообщил, что на встрече с Алиевым обсуждались двусторонние отношения и ситуация в регионе.

"У нас была возможность оценить текущую ситуацию и планы на будущее в проектах, связанных с энергетикой, транспортом и развитием Карабаха. И, прежде всего, мы говорили о том, как мы можем развивать наши отношения, которые мы вывели на уровень стратегического альянса с подписанием Шушинской декларации ", -сказал Эрдоган.