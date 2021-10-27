Вице-премьер Польши предлагает усилить армию, чтобы противостоять имперским амбициям России и другим проблемам

Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский представил планы, которые, в случае одобрения парламентом и президентом, позволят провести усиление армии страны, сообщает во вторник Associated Press.
"Если мы хотим избежать наихудшего, а именно - войны, мы должны действовать в соответствии со старым правилом: "Если ты хочешь мира, готовься к войне", - заявил Качиньский на пресс-конференции в Варшаве.
По словам Качиньского, парламенту нужно будет одобрить законопроект, который будет предусматривать усиление вооруженных сил. Он считает, что подобное необходимо стране в связи с ухудшающейся международной ситуацией, а также - с геополитическими проблемами Польши. В качестве примера таких проблем он назвал "имперские амбиции России" и гибридную войну, которую против Польши ведет Белоруссия.
Качиньский считает, что Польша должна обладать серьезной сдерживающей силой и "возможностью эффективно защищаться на протяжении долгого времени".
По словам вице-премьера, законопроект будет предусматривать увеличение оборонного бюджета, а также - увеличение численности армии почти в два раза - до как минимум 250 тыс. военных и 50 тыс. резервистов. Изменения не предполагают восстановления обязательной военной службы в Польше. Также Качиньский надеется усилить польскую армию закупкой произведенного в США вооружения.
Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Белоруссию попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Белоруссию в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.
Страны Балтии обвиняют власти Белоруссии в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.
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