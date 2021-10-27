Президент Армении впервые посетил Саудовскую Аравию, с которой у Еревана нет дипотношений

Президент Армении Армен Саркисян во вторник совершил визит в Саудовскую Аравию.
Это первый визит представителя Армении в эту страну в истории армяно-арабских и армяно-саудовских отношений.
В пресс-службе президента Армении сообщила, что визит Саркисяна носит рабочий характер, что "может перевернуть историю отношений Армении и Саудовской Аравии".
Между Арменией и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений.
В аэропорту армянского президента встречал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейри.
Саудовская Аравия отказывалась устанавливать дипотношения с Арменией из-за карабахского конфликта, поддерживая позицию Азербайджана в этом вопросе.
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