Президент Армении впервые посетил Саудовскую Аравию, с которой у Еревана нет дипотношений

Президент Армении Армен Саркисян во вторник совершил визит в Саудовскую Аравию.

Это первый визит представителя Армении в эту страну в истории армяно-арабских и армяно-саудовских отношений.

В пресс-службе президента Армении сообщила, что визит Саркисяна носит рабочий характер, что "может перевернуть историю отношений Армении и Саудовской Аравии".

Между Арменией и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений.

В аэропорту армянского президента встречал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейри.

Саудовская Аравия отказывалась устанавливать дипотношения с Арменией из-за карабахского конфликта, поддерживая позицию Азербайджана в этом вопросе.