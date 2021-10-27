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Регион 27.10.2021 10:28

Президент Армении впервые посетил Саудовскую Аравию, с которой у Еревана нет дипотношений

Президент Армении Армен Саркисян во вторник совершил визит в Саудовскую Аравию.

Это первый визит представителя Армении в эту страну в истории армяно-арабских и армяно-саудовских отношений.

В пресс-службе президента Армении сообщила, что визит Саркисяна носит рабочий характер, что "может перевернуть историю отношений Армении и Саудовской Аравии".

Между Арменией и Саудовской Аравией нет дипломатических отношений.

В аэропорту армянского президента встречал глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейри.

Саудовская Аравия отказывалась устанавливать дипотношения с Арменией из-за карабахского конфликта, поддерживая позицию Азербайджана в этом вопросе.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]