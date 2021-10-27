Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.0245 GBR   2.3415 TRY   0.1781

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 84.65 0.89 Brent 86.40 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.10.2021 10:42

Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во вторник не впустили в Грузию по прилету в Тбилисский аэропорт и отправили обратно в Киев, сообщает грузинский оппозиционный телеканал "Пирвели ТВ".

Ведущая новостной программы телеканала в прямом эфире разговаривала по телефону на русском языке с человеком, назвавшимся адвокатом Саакашвили, который заявил, что пограничники забрали у него паспорт и без объяснения причин вернули в самолет, направляющийся из Тбилиси в Киев.

"Сейчас я нахожусь на борту самолета, направляющегося из Тбилиси в Киев. Мой паспорт передали командиру самолета. Я хотел оказать адвокатскую помощь Саакашвили, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я возвращаюсь в Киев и буду разбираться, почему меня не впустили в Грузию", - заявил собеседник телеканала, который так и не назвал свою фамилию.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, СААКАШВИЛИ, АДВОКАТ, ИНЦИДЕНТ


Похожие новости


Экс-президент Грузии Саакашвили отказывается от госпитализации в тюремную больницу В контейнере с молочными продуктами Саакашвили записал видео о своем похищении Премьер Грузии прочит Саакашвили минимум шесть лет тюрьмы Саакашвили может быть переведен только в тюремную больницу - Гарибашвили Премьер Грузии исключил привилегии для Саакашвили в тюрьме Саакашвили решил продолжать голодовку

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]