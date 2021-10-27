Украинского адвоката Саакашвили не впустили в Грузию

Украинского адвоката экс-президента Грузии Михаила Саакашвили во вторник не впустили в Грузию по прилету в Тбилисский аэропорт и отправили обратно в Киев, сообщает грузинский оппозиционный телеканал "Пирвели ТВ".

Ведущая новостной программы телеканала в прямом эфире разговаривала по телефону на русском языке с человеком, назвавшимся адвокатом Саакашвили, который заявил, что пограничники забрали у него паспорт и без объяснения причин вернули в самолет, направляющийся из Тбилиси в Киев.

"Сейчас я нахожусь на борту самолета, направляющегося из Тбилиси в Киев. Мой паспорт передали командиру самолета. Я хотел оказать адвокатскую помощь Саакашвили, но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я возвращаюсь в Киев и буду разбираться, почему меня не впустили в Грузию", - заявил собеседник телеканала, который так и не назвал свою фамилию.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.