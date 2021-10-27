Азербайджан рассчитывает на экспорт продукции агропарка «Dost»

Проект Агропарка "Dost" в Зангиланском районе Азербайджана будет осуществлен в три этапа.

Президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган во вторник заложили фундамент агропарка.

"Проект будет осуществлен в три этапа. При этом, на первом этапе будут построены административные здания, крытые и полуоткрытые животноводческие комплексы, социальные объекты, кафе, кинотеатр, зона отдыха, здания для обслуживающего персонала", - сообщает сайт президента Азербайджана.

В комплексе будут выращиваться 4 тыс. голов племенного крупного рогатого скота, производиться продукция растениеводства и осуществляться другая деятельность. Все это внесет вклад в продовольственную безопасность Азербайджана и Турции, позволит экспортировать сельскохозяйственную и животноводческую продукцию региона на международные рынки.

Согласно информации, в проект инвестировали как азербайджанские, так и турецкие предприниматели.

"После завершения проекта на территории площадью 6 тыс. га будут созданы участки по производству продукции растениеводства и технический участок, животноводческие участки для выращивания 10 тыс. голов племенного скота, а также участки для производства семян и рассады", - говорится в сообщении.

Кроме того, будут построены интегрированное мясоперерабатывающее и фасовочное предприятие, ориентированное на весь регион, сельскохозяйственные склады вместимостью 100 тыс. тонн. Комплекс также обеспечит спрос региона в семенах, удобрениях и сельскохозяйственных принадлежностях.

Как ожидается, после запуска агропарка на полную мощность, здесь будет открыто 500 рабочих мест.

Х.Насирзаде