Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.0245 GBR   2.3415 TRY   0.1781

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 84.65 0.89 Brent 86.40 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.10.2021 11:48

Столкновения погромщиков с полицией произошли во французском Алонсоне, сожжено более десятка автомобилей

Уличные банды в ночь на среду учинили погром в городе Алонсон на северо-западе Франции, произошли столкновения с полицией, сожжено не менее 15 автомобилей, сообщает французская газета "Уэст Франс".

По данным издания, погромщики били стекла автомобилей и бросали внутрь бутылки с зажигательной смесью. Когда в ситуацию вмешались пожарные и полиция, молодые люди в куртках с капюшонами атаковали и их.

О пострадавших не сообщается.

По данным "Уэст Франс", причиной погромов, вероятно, стало проведенное полицейскими накануне задержание молодого человека по подозрению в хранении наркотиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, БАНДА, ПОГРОМ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]