Столкновения погромщиков с полицией произошли во французском Алонсоне, сожжено более десятка автомобилей

Уличные банды в ночь на среду учинили погром в городе Алонсон на северо-западе Франции, произошли столкновения с полицией, сожжено не менее 15 автомобилей, сообщает французская газета "Уэст Франс".

По данным издания, погромщики били стекла автомобилей и бросали внутрь бутылки с зажигательной смесью. Когда в ситуацию вмешались пожарные и полиция, молодые люди в куртках с капюшонами атаковали и их.

О пострадавших не сообщается.

По данным "Уэст Франс", причиной погромов, вероятно, стало проведенное полицейскими накануне задержание молодого человека по подозрению в хранении наркотиков.