FT: Кишинев стоит перед выбором отказа от ассоциации с ЕС ради дешевого газа

Российская сторона предлагает Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, пишет на фоне затянувшихся консультаций о будущем поставок российского газа в республику газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.
Корректировка соглашения о свободной торговле с ЕС и отсрочка согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка могут быть залогом получения более дешевого газа для страны. Либерализация газового рынка отрицательно скажется на "Газпроме" и "Молдовагазе" (компании с участием "Газпрома" в республике), которая владеет и управляет газовой сетью страны, а также покупает и продает газ.
FT приводит также комментарий российской компании: "Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным".
Молдавия 27 июня 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли.
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