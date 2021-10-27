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ТЭК 27.10.2021 11:54

FT: Кишинев стоит перед выбором отказа от ассоциации с ЕС ради дешевого газа

Российская сторона предлагает Молдавии отказаться от соглашения о свободной торговле с ЕС и присоединиться к Евразийскому экономическому союзу, пишет на фоне затянувшихся консультаций о будущем поставок российского газа в республику газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Корректировка соглашения о свободной торговле с ЕС и отсрочка согласованных с Брюсселем реформ энергетического рынка могут быть залогом получения более дешевого газа для страны. Либерализация газового рынка отрицательно скажется на "Газпроме" и "Молдовагазе" (компании с участием "Газпрома" в республике), которая владеет и управляет газовой сетью страны, а также покупает и продает газ.

FT приводит также комментарий российской компании: "Газпром" ведет переговоры с контрагентом о продлении контракта на поставку газа в Молдову исключительно на коммерческих условиях. Комментировать соглашения Молдовы с другими поставщиками не считаем корректным".

Молдавия 27 июня 2014 года подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МОЛДАВИЯ, ЕАЭС, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]