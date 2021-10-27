МИД ФРГ предостерег немцев от поездок в Россию из-за коронавируса

ФРГ по-прежнему оценивает Россию как зону высокого риска из-за распространения коронавируса, поэтому МИД Германии советует воздерживаться от поездок в страну.

"От туристических поездок в Российскую Федерацию и от тех поездок, которые могут быть отложены, в настоящее время предлагается отказаться", - говорится в информационном бюллетене МИД ФРГ, распространенном в среду.

По мнению авторов, Россия сильно затронута пандемией коронавируса и расценивается немецкими эпидемиологами как регион высокого риска.

В то же время немцы и граждане других стран, располагающие видом на жительство в ФРГ, могут въезжать в РФ. Туда могут также въезжать владельцы служебных и дипломатических паспортов. Безвизовые поездки с круизными лайнерами из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены. При поездках в Россию граждан ФРГ призывают следить за сообщениями германского МИД и местных СМИ, соблюдать ограничительные меры.