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Дальнее зарубежье 27.10.2021 18:04

МИД ФРГ предостерег немцев от поездок в Россию из-за коронавируса

ФРГ по-прежнему оценивает Россию как зону высокого риска из-за распространения коронавируса, поэтому МИД Германии советует воздерживаться от поездок в страну.

"От туристических поездок в Российскую Федерацию и от тех поездок, которые могут быть отложены, в настоящее время предлагается отказаться", - говорится в информационном бюллетене МИД ФРГ, распространенном в среду.

По мнению авторов, Россия сильно затронута пандемией коронавируса и расценивается немецкими эпидемиологами как регион высокого риска.

В то же время немцы и граждане других стран, располагающие видом на жительство в ФРГ, могут въезжать в РФ. Туда могут также въезжать владельцы служебных и дипломатических паспортов. Безвизовые поездки с круизными лайнерами из-за пандемии коронавируса в настоящее время отменены. При поездках в Россию граждан ФРГ призывают следить за сообщениями германского МИД и местных СМИ, соблюдать ограничительные меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ФРГ, РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ПОЕЗДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]