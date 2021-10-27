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Дальнее зарубежье 27.10.2021 17:41

Иран ожидает выработки единой позиции стран-соседей Афганистана

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на выработку единой позиции стран-соседей Афганистана по ситуации в этой стране, в том числе по вопросу об ответственности правительства в Кабуле за безопасность афганских границ, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"Руководство Афганистана, в первую очередь, несет ответственность за безопасность афганских граждан и границ с соседними странами", - сказал Абдоллахиан на второй министерской встрече стран-соседей с Афганистаном, открывшейся в среду в Тегеране.

Он выразил надежду, что "удастся единогласно передать послание международному сообществу, региональным странам и Афганистану", добавив, что встреча нацелена на обсуждение новой ситуации в Афганистане.

Он подчеркнул, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

"Мы считаем, что в первую очередь все соседние страны и в то же время международное сообщество должны уделять особое внимание политической и гуманитарной ситуации, нераспространению терроризма, незаконному обороту наркотиков и уважению прав человека и женщин в нынешней ситуации в Афганистане", - добавил иранский министр.

Абдоллахиян также заявил, что США должны нести ответственность за нынешние проблемы в Афганистане и принимать серьезные меры для их решения.

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Тэги: ИРАН, МИД, АФГАНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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