Иран ожидает выработки единой позиции стран-соседей Афганистана

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на выработку единой позиции стран-соседей Афганистана по ситуации в этой стране, в том числе по вопросу об ответственности правительства в Кабуле за безопасность афганских границ, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.
"Руководство Афганистана, в первую очередь, несет ответственность за безопасность афганских граждан и границ с соседними странами", - сказал Абдоллахиан на второй министерской встрече стран-соседей с Афганистаном, открывшейся в среду в Тегеране.
Он выразил надежду, что "удастся единогласно передать послание международному сообществу, региональным странам и Афганистану", добавив, что встреча нацелена на обсуждение новой ситуации в Афганистане.
Он подчеркнул, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Афганистане.
"Мы считаем, что в первую очередь все соседние страны и в то же время международное сообщество должны уделять особое внимание политической и гуманитарной ситуации, нераспространению терроризма, незаконному обороту наркотиков и уважению прав человека и женщин в нынешней ситуации в Афганистане", - добавил иранский министр.
Абдоллахиян также заявил, что США должны нести ответственность за нынешние проблемы в Афганистане и принимать серьезные меры для их решения.
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