Иран ожидает выработки единой позиции стран-соседей Афганистана

Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан выразил надежду на выработку единой позиции стран-соседей Афганистана по ситуации в этой стране, в том числе по вопросу об ответственности правительства в Кабуле за безопасность афганских границ, сообщает иранское информационное агентство ИРНА.

"Руководство Афганистана, в первую очередь, несет ответственность за безопасность афганских граждан и границ с соседними странами", - сказал Абдоллахиан на второй министерской встрече стран-соседей с Афганистаном, открывшейся в среду в Тегеране.

Он выразил надежду, что "удастся единогласно передать послание международному сообществу, региональным странам и Афганистану", добавив, что встреча нацелена на обсуждение новой ситуации в Афганистане.

Он подчеркнул, что Иран поддерживает формирование инклюзивного правительства в Афганистане.

"Мы считаем, что в первую очередь все соседние страны и в то же время международное сообщество должны уделять особое внимание политической и гуманитарной ситуации, нераспространению терроризма, незаконному обороту наркотиков и уважению прав человека и женщин в нынешней ситуации в Афганистане", - добавил иранский министр.

Абдоллахиян также заявил, что США должны нести ответственность за нынешние проблемы в Афганистане и принимать серьезные меры для их решения.