Узбекистан и Россия упростят процедуру набора трудовых мигрантов

Власти Узбекистана и России договорились внести изменения в межправительственное соглашение по организованному набору граждан республики для работы в РФ, сообщила в среду пресс-служба министерства занятости и трудовых отношений республики.

Эти вопросы были рассмотрены в ходе встречи в Москве министра занятости Узбекистана Нозима Хусанова с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым.

"По итогам переговоров стороны достигли договоренностей по внесению изменений в соглашение об организованном наборе 2017 года, реализации совместных программ повышения квалификаций и стажировок сотрудников органов по труду в области цифровизации трудовых отношений и обеспечения охраны труда, снижения уровня травматизма на предприятиях, а также совершенствования трудового законодательства", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили перспективы совершенствования системы оргнабора и привлечения граждан Узбекистана для работы в России. Хусанов, слова которого приведены в сообщении ведомства, подчеркнул, что межправсоглашение по оргнабору требует внесения обновлений и коррективов с учетом ситуации на рынке труда в период пандемии коронавируса. По его словам, необходимо сделать процедуру найма максимально простой и удобной как для работника, так и работодателя, обеспечивая гарантии для обеих сторон процесса.

Минтруд Узбекистана и торгово-промышленные палаты двух стран подписали трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает сопровождение и контроль профессиональной подготовки и аттестации обучения мигрантов русскому языку и основам законодательства, а также подтверждение гарантий соблюдения трудовых норм со стороны работодателей.

По официальным данным узбекской стороны, в конце 2020 года на заработках за пределами Узбекистана находились около 1,6 млн человек или 20% экономически активного населения, в том числе, более 1,1 млн - в России. Минтруд Узбекистана сообщал, что в январе-августе 2021 года 51,7 тысячи граждан республики были трудоустроены в РФ за счет оргнабора.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 7 октября подписал постановление о запуске пилотной программы по ввозу 10 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в РФ. В соответствии с документом, ряд процедур оформления разрешительных документов перенесен в Узбекистан. Программа уже запущена в Узбекистане, ее реализация запланирована до середины января 2022 года.