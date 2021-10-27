Экономический ущерб от пандемии COVID-19 оказался сильнее прогнозируемого - ООН

Пандемия COVID-19 оказала более разрушительное воздействие на рынок труда в развивающихся странах, чем в развитых странах, и сильнее всего проблема проявляется в странах с доходами ниже средних, заявил генеральный директор Международной организации труда (МОТ) Гай Райдер.
"Нынешняя траектория рынков рабочей силы - заторможенное восстановление, с серьезными рисками снижения темпов роста, и огромным расхождением между экономиками развитых и развивающихся стран", - приводят его слова западные СМИ.
По данным МОТ, ущерб от пандемии оказался сильнее прогнозируемого: так, в июне в МОТ полагали, что по сравнению с четвертым кварталом 2019 года, до пандемии, в 2021 году будет потеряно 3,5% рабочего времени, что эквивалентно сокращению 100 млн полноценных рабочих мест. В действительности речь идет о потере в 2021 году 4,3% - эквивалент 125 млн рабочих мест.
При этом в странах с высоким уровнем доходов ситуация лучше - потеря 3,6% рабочего времени в третьем квартале 2021 года. В странах с низким уровнем доходов - 5,7% потерь, а в странах с доходами ниже средних - 7,3%. Наименьший ущерб на рынках труда пришлось пережить странам Европы и Центральной Азии, наибольший - арабским странам. МОТ также выяснила, что среди сильнее всего пострадавших категорий населения оказалась молодежь, особенно молодые женщины.
Райдер также сказал, что на различия в ситуации в развитых и развивающихся странах влияет доступность для них вакцин от COVID-19. В частности, по оценкам МОТ к началу октября в странах с высоким уровнем доходов полностью вакцинированы были в среднем 59,8% населения, в странах с низким уровнем доходов - 1,6%. В МОТ уверены, что, если у развивающихся стран доступ к вакцинам был бы лучше, темпы восстановления их рынков труда сравнялись бы с этим процессом в развитых странах уже через три месяца.
Однако Райдер заявил, что перспективы для рынков труда на четвертый квартал 2021 года кажутся неопределенными.
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