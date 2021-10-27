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ТЭК 27.10.2021 19:08

Рост расходов на материалы и поставки угрожает вводу более 50% мощностей солнечной энергетики в 2022г

Рост стоимости производственных материалов и поставок может поставить под угрозу проекты в сфере ввода мощностей солнечной энергетики объемом 50 ГВт, или 56% от общего объема мощностей, запланированных к вводу в 2022 году, подсчитали эксперты Rystad Energy.

Инфляция цен на сырьевые товары и проблемы в цепях поставок могут привести к отсрочке или даже отмене ряда из этих проектов, что негативно повлияет на спрос и потребительские цены на солнечную энергию.

В связи с инфляцией цен на базовые компоненты затраты на производство фотоэлектрических модулей выросли с уровня ниже $0,2 за ватт пиковой мощности (watt peak, Wp) в 2020 году до $0,26-0,28 во второй половине 2021 года. Таким образом, рост за год составил почти 50%.

Существенным драйвером подобного скачка является повышение стоимости поликремния, основного компонента в производстве фотоэлектрических элементов, более чем на 300%. Цены на другие сырьевые материалы - серебро, медь, алюминий и стекло - также стабильно растут с января 2020 года, что усиливает давление на цены на модули.

"Сфера производства солнечной электроэнергии сталкивается с одним из самых сложных препятствий за несколько дней до Конференции ООН по изменению климата. Ожидается, что нынешние препятствия не будут устранены в течение следующих 12 месяцев, поэтому производителям и покупателям придется решить, сокращать ли маржу, откладывать проекты или повышать закупочные цены", - сказал старший аналитик Rystad Energy в сегменте возобновляемой энергетики Дэвид Диксон.

Еще одной существенной проблемой является вопрос с поставками. Стоимость поставок продолжает расти, играя все более значимую роль в общем объеме капитальных затрат на производство. До 2021 года стоимость поставок фотоэлектрических модулей влияла на производственные затраты минимально. Между тем задержки поставок, связанные с пандемией, и другие ограничивающие факторы привели к скачку цен почти на 500% - с $0,005 за пиковый ватт в сентябре 2019 года до $0,03 в октябре 2021 года.

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Тэги: МИР, ЭНЕРГЕТИКА, ПРОЕКТЫ, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]