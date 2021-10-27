В Азербайджане вновь растет число смертей от COVID-19, 27 человек за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 300 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 522 тыс. 368, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 2 тыс. 266 случаях заражения.
За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 966.
От COVID-19 вылечились 487 тыс. 674 человек, из них 1 тыс. 248 - за сутки.
В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 728 человек.
За сутки медики провели 13 тыс. 175 тестов на коронавирус против 13 тыс. 552 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 144 тыс. 208 тестов на COVID-19.
Б.Рустамбеков
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