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Здравоохранение 27.10.2021 16:45

В Азербайджане вновь растет число смертей от COVID-19, 27 человек за сутки

За минувшие сутки коронавирус в Азербайджане выявлен у 2 тыс. 300 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 522 тыс. 368, сообщает в среду республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 2 тыс. 266 случаях заражения.

За сутки от коронавирусной инфекции скончались 27 человек (накануне - 24). Общее число жертв COVID-19 в Азербайджане составляет 6 тыс. 966.

От COVID-19 вылечились 487 тыс. 674 человек, из них 1 тыс. 248 - за сутки.

В настоящее время на лечении и карантине находятся 27 тыс. 728 человек.

За сутки медики провели 13 тыс. 175 тестов на коронавирус против 13 тыс. 552 накануне. Всего в стране с начала пандемии сделано 5 млн 144 тыс. 208 тестов на COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: COVID, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]