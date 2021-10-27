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Финансы 27.10.2021 16:54

Власти Азербайджана ожидают в 2022г спада дивидендных доходов от госкомпаний на 37%

Правительство Азербайджана прогнозирует спад в 2022 году дивидендных поступлений в госбюджет от государственных компаний и кредитных организаций.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" согласно проекту госбюджета на 2022 год, внесенного Администрацией президента в Милли Меджлис (парламент страны), на следующий год дивидендные поступления прогнозируются на уровне 106,5 млн манатов против прогноза в 168,05 млн манатов на 2021 год. Таким образом, спад прогноза по поступлениям по данному источнику доходов составляет 36,6%.

При этом в прогнозах не указывается причина спада поступлений.

Госкомпании и банки с долей государства в капитале в 2020 году перечислили в госбюджет Азербайджана дивидендов на общую сумму 151,153 млн манатов ($88,9 млн). Из них 150 млн манатов выплатил крупнейший банк страны - "Международный банк Азербайджана", доля государства и госкомпаний в капитале которого составляет 99,66%.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ГОСБЮДЖЕТ, ДИВИДЕНДЫ, ПОСТУПЛЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]