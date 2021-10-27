Власти Азербайджана ожидают в 2022г спада дивидендных доходов от госкомпаний на 37%

Правительство Азербайджана прогнозирует спад в 2022 году дивидендных поступлений в госбюджет от государственных компаний и кредитных организаций.
Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан" согласно проекту госбюджета на 2022 год, внесенного Администрацией президента в Милли Меджлис (парламент страны), на следующий год дивидендные поступления прогнозируются на уровне 106,5 млн манатов против прогноза в 168,05 млн манатов на 2021 год. Таким образом, спад прогноза по поступлениям по данному источнику доходов составляет 36,6%.
При этом в прогнозах не указывается причина спада поступлений.
Госкомпании и банки с долей государства в капитале в 2020 году перечислили в госбюджет Азербайджана дивидендов на общую сумму 151,153 млн манатов ($88,9 млн). Из них 150 млн манатов выплатил крупнейший банк страны - "Международный банк Азербайджана", доля государства и госкомпаний в капитале которого составляет 99,66%.
Б.Рустамбеков
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