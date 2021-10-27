Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.0245 GBR   2.3415 TRY   0.1781

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 84.65 0.89 Brent 86.40 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.10.2021 17:27

Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма

Около 600 тыс. домов на северо-востоке США остались без электричества из-за мощного шторма, сообщают в среду западные СМИ.

Сильнее всего в результате шторма пострадал штат Массачусетс, где без электричества осталось около 466 тыс. домов. В штате Род Айленд без электричества остались 91 тыс. домов. Также около 14 городов региона остались полностью без электричества.

"Путешествия не рекомендуются", - сообщили в бостонском офисе Национальной метеорологической службы США. Также метеорологи предупредили о том, что в регионе возможны порывы ураганного ветра и падение деревьев.

В разгар шторма порывы ветра достигали 100 км/ч.

По информации метеорологов, погодная ситуация должна будет улучшиться к концу дня.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ШТОРМ, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


Тропический шторм Николс приближается к побережью Луизианы и Техаса В США в результате тропического шторма «Эльза» погибли два человека Число жертв тропического шторма в Техасе выросло до четырех Трамп объявил режим ЧС в штате Луизиана в преддверии тропического шторма Во Флориде объявлено чрезвычайное положение из-за тропического шторма "Колин" Тропический шторм "Билл" двигается вглубь Техаса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]