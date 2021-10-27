Около 600 тыс. домов в США остались без электричества из-за шторма

Около 600 тыс. домов на северо-востоке США остались без электричества из-за мощного шторма, сообщают в среду западные СМИ.
Сильнее всего в результате шторма пострадал штат Массачусетс, где без электричества осталось около 466 тыс. домов. В штате Род Айленд без электричества остались 91 тыс. домов. Также около 14 городов региона остались полностью без электричества.
"Путешествия не рекомендуются", - сообщили в бостонском офисе Национальной метеорологической службы США. Также метеорологи предупредили о том, что в регионе возможны порывы ураганного ветра и падение деревьев.
В разгар шторма порывы ветра достигали 100 км/ч.
По информации метеорологов, погодная ситуация должна будет улучшиться к концу дня.
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