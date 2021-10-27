В Тбилиси проходит многотысячный митинг сторонников власти

В центре Тбилиси на площади Свободы начался многотысячный митинг сторонников правящей партии "Грузинская мечта" под девизом "Доведем победу до конца!".
Участники митинга заполнили не только площадь Свободы, но и проспект Руставели, а также близлежащие улицы. Многие сторонники власти прибыли в столицу на автобусах колоннами, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.
Открывая митинг один из лидеров "Грузинской мечты", премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что для него большая честь выступать перед "десятками тысяч сторонников".
"Сегодня мы, свободные люди собрались, чтобы еще раз заявить, что хотим жить в свободном, справедливом и демократическом государстве. В 2012 году мы мирным путем избавились от авторитарного, антинародного режима. Мы никому не простим угнетения нашего народа и потери территорий", - заявил премьер.
По его словам, через несколько дней гражданам придется делать выбор не просто между двумя политическими партиями, а между "справедливостью и несправедливостью, добром и злом, миром и хаосом".
"Я уверен, что наши граждане сделают правильный выбор", - сказал Гарибашвили.
Ранее представители власти обещали, что в митинге в Тбилиси примут участие не менее 100 тыс. человек. Как объяснили журналистам представители "Грузинской мечты", девиз митинга "Доведем победу до конца!" означает победу их кандидатов во втором туре местных выборов 30 октября.
14 октября на площади Свободы свой многотысячный митинг провели сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" с требованием освободить из тюрьмы своего лидера.
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