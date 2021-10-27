Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9727 RUR   0.0245 GBR   2.3415 TRY   0.1781

Цена на нефть

26.10 $/bbl   WTI 84.65 0.89 Brent 86.40 0.41

Погода в Баку

  ночь день

Регион 27.10.2021 17:44

В Тбилиси проходит многотысячный митинг сторонников власти

В центре Тбилиси на площади Свободы начался многотысячный митинг сторонников правящей партии "Грузинская мечта" под девизом "Доведем победу до конца!".

Участники митинга заполнили не только площадь Свободы, но и проспект Руставели, а также близлежащие улицы. Многие сторонники власти прибыли в столицу на автобусах колоннами, сообщает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Открывая митинг один из лидеров "Грузинской мечты", премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что для него большая честь выступать перед "десятками тысяч сторонников".

"Сегодня мы, свободные люди собрались, чтобы еще раз заявить, что хотим жить в свободном, справедливом и демократическом государстве. В 2012 году мы мирным путем избавились от авторитарного, антинародного режима. Мы никому не простим угнетения нашего народа и потери территорий", - заявил премьер.

По его словам, через несколько дней гражданам придется делать выбор не просто между двумя политическими партиями, а между "справедливостью и несправедливостью, добром и злом, миром и хаосом".

"Я уверен, что наши граждане сделают правильный выбор", - сказал Гарибашвили.

Ранее представители власти обещали, что в митинге в Тбилиси примут участие не менее 100 тыс. человек. Как объяснили журналистам представители "Грузинской мечты", девиз митинга "Доведем победу до конца!" означает победу их кандидатов во втором туре местных выборов 30 октября.

14 октября на площади Свободы свой многотысячный митинг провели сторонники партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" с требованием освободить из тюрьмы своего лидера.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, МИТИНГ, ВЛАСТЬ


Похожие новости


Грузинская оппозиция митингует перед зданием парламента в Тбилиси Саакашвили из зала суда в Киеве поблагодарил своих сторонников, собравшихся на митинг в Тбилиси, за поддержку Грузинский премьер считает события 9 апреля 1989 года «моральной победой» народа республики Партия Саакашвили созывает патриотов на митинг в Тбилиси Грузинская оппозиция готовится к митингу в Тбилиси

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2021
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]