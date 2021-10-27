Ереван опровергает сообщения о намеченной на 9 ноября встрече Алиева и Пашиняна

Встреча между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым 9 ноября и подписание документов не планируется, заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
"В настоящее время какой-либо встречи между премьер-министром Армении и президентом Азербайджана, о чем утверждается в СМИ (9 ноября - ИФ), не запланировано. В то же время, в настоящий момент и периодически обсуждаются различные предложения о проведении встречи в различных форматах. Предположительно, в результате подобной возможной встречи будет опубликован согласованный текст", - сказал Мирзоян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.
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