Иран готов погасить газовый долг перед Туркменией, надеется на возобновление поставок туркменского газа

Иран полон решимости выплатить газовый долг Туркмении, сообщает иранское агентство Shana со ссылкой на министра нефти Ирана Джавада Оджи (Javad Owji).

"К счастью, благодаря планированию, которое мы уже провели, были проведены хорошие переговоры по урегулированию задолженности перед Туркменистаном. Решение 13-й администрации и господина Раиси (президента Ирана Ибрахима Раиси - ИФ) состоит в том, чтобы погасить этот долг", - цитирует издание министра.

Такое заявление Оджи сделал после встречи с туркменской делегацией во главе с министром иностранных дел Туркмении Рашидом Мередовым, которая находится с рабочим визитом в Тегеране.

"У нас есть два газовых контракта с Туркменистаном в двух регионах Ирана", - напомнил Оджи, добавив, что это 25-летние контракты, по которым раньше Иран импортировал из Туркмении по 40 млн кубометров газа в день.

Экспорт туркменского газа в Иран был прекращен при предыдущем иранском правительстве из-за неоплаты поставок. Этот вопрос рассматривался в международном арбитражном суде, который определил точную сумму долга Ирана.

Министр нефти Ирана положительно оценил переговоры с главой МИД Туркмении и членами делегации, представляющих энергетический и банковский секторы.

"Переговоры между Ираном и Туркменистаном на уровне экспертов Национальной иранской газовой компании и Центрального банка будут продолжены в ближайшие дни. Благодаря представленным нами благоприятным решениям и предложениям, долг туркменской стороне, несомненно, будет урегулирован и мы полны решимости в этом отношении", - подчеркнул министр.

По его словам, возобновление экспорта туркменского газа в Иран может стать первым шагом во всестороннем развитии отношений между двумя странами-соседями, отметив, что политика администрации президента Ирана заключается в расширении двусторонних отношений с соседями, в том числе с Туркменией.

Оджи также выразил готовность Ирана экспортировать технические и инженерные услуги в Туркмению, заявив, что Иран обладает большими возможностями в области нефтехимии, нефтепереработки, наземного и морского бурения. Иранская сторона также готова экспортировать в Туркмению оборудование для нефтегазовой промышленности.

Как сообщалось ранее, Туркмения с 1 января 2017 года прекратила экспорт газа в Иран. Ашхабад принял это решение из-за большого долга иранской стороны за поставленный ранее газ.

Несмотря на длительные переговоры, стороны не смогли договориться, и госконцерн "Туркменгаз" был вынужден обратиться с иском в международный арбитражный суд. В 2020 году арбитраж вынес решение по поводу этого спора в пользу Туркмении.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов и президент Ирана Раиси встретившись на полях заседания совета глав государств ШОС, которое прошло 17 сентября 2021 года в столице Таджикистана, договорились решить газовый вопрос.