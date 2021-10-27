В Швеции будут предлагать третью дозу прививки от COVID-19 пожилым людям и медикам

Власти Швеции будет предлагать третью дозу вакцины от коронавируса COVID-19 людям старше 65 лет и сотрудникам медицинских учреждений и домов престарелых, сообщает агентство Associated Press.

Министр социальной защиты Швеции Лена Халленгрен заявила, что около 1,5 млн шведов среди указанных категорий граждан могут получить прививку. Третий укол будут делать спустя полгода после второй дозы. В перспективе третью дозу вакцины смогут получить все подданные Швеции старше 16 лет.

Агентство отмечает, что в соседней Дании также третий укол уже предложили пожилым людям старше 65 лет, сотрудникам домов престарелых и медикам, и с аналогичными рекомендациями для тех же категорий граждан выступают и власти Норвегии.

В Швеции за время пандемии коронавируса выявили свыше 1,1 млн заражений, скончались 14,9 тыс. человек. В Норвегии выявили 203 тыс. зараженных, скончались 900 человек. В Дании зарегистрировали 380 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2,7 тыс. человек скончались.