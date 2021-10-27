Саакашвили отказался от помощи медиков

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили принял решение отказаться от облегчающей процесс голодовки помощи медиков, сообщил в среду журналистам после встречи с Саакашвили в Руставской тюрьме врач-анестезиолог, депутат Верховной рады Украины Максим Перебийнис.
"Миша (Михаил Саакашвили) сказал, что с сегодняшнего дня из-за того, что ему отказывают в юридической помощи, он отказывается от медицинского наблюдения, он отказывается от анализов и тех медицинских процедур, которые облегчают ему процесс голодовки", - заявил он, отметив, что это еще более осложнит и увеличит риски в период голодовки.
По словам Перебийниса, ему не была дана возможность осмотреть Саакашвили и не был дан доступ к его медицинской истории. Он отметил, что администрация пенитенциарного учреждения объяснила это тем, что на встречу с Саакашвили он был пропущен в статусе депутата, а не врача.
"Мы говорили через стекло", - сказал Перебийнис.
"Я считаю, что любой человек, который ведет голодовку в течение 27 дней, является пациентом, который нуждается в медицинском наблюдении, в определенных медикаментозных анализах", - подчеркнул украинский депутат.
Об отказе Саакашвили от какой-либо медицинской помощи также сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Гражданин Украины Михеил Саакашвили, который находится в пенитенциарном учреждении № 12 г. Рустави (Грузия - ИФ) и голодает 27-й день, отказался от какой-либо медицинской поддержки. Отказ от еды представляет угрозу его жизни", - написала Денисова в Facebook в среду.
Она призвала руководство тюрьмы в случае ухудшения состояния здоровья Саакашвили немедленно отреагировать и дать ему возможность получить профессиональную медицинскую поддержку в гражданском медицинском учреждении.
Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес - сфальсифицированными.
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