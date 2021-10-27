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Здравоохранение 27.10.2021 18:37

Почти 2 тыс. новых случаев COVID-19 выявили в Беларуси

В Беларусисуточный прирост заболевших коронавирусом составил 1 тыс. 998 человек против 1 тыс. 995 за предыдущие сутки, скончались 17 человек, сообщили в пресс-службе Минздрава страны в среду.

По данным ведомства на 27 октября, всего зарегистрированы 592 тыс. 224 человека с положительным тестом на COVID-19.

Антирекорд по числу новых заболевших коронавирусом был зарегистрирован в Беларуси13 октября. Тогда было выявлено 2 тыс. 060 новых случаев заболевания.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 4 тыс. 563 пациентас выявленной коронавирусной инфекцией", - сказали в Минздраве.

По данным на 26 октября их было 4 тыс. 546.

Выздоровели 564 тыс. 660 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 26 октября - 562 тыс. 091 пациент), суточный показатель - 2 тыс. 569 пациентов, отметили в министерстве.

За минувшие сутки выполнено 59 тыс. 920 тестов. Всего в стране проведено 9 млн 475 тыс. 396 тестов на COVID-19.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]