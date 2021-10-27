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Регион 27.10.2021 18:46

Митинг сторонников власти в Тбилиси завершился

В столице Грузии завершился митинг сторонников действующей власти, передает корреспондент "Интерфакса" с места событий.

Выступая в среду в Тбилиси на многотысячном митинге своих сторонников, председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что на предстоящем втором туре местных выборов 30 октября правящей политической силе противостоит "радикальная, антигосударственная и антицерковная группировка" в лице партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение".

"Нахождение Саакашвили в тюрьме и победа во втором туре местных выборов 30 октября - два фактора, позволяющие нам окончательно покончить с поляризацией в обществе и перейти на новый этап развития", - сказал Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии Каха Кучава, выступая на митинге, заявил, что ближайшие три года до парламентских выборов в 2024 году должны быть посвящены только развитию и реформам.

"Наша цель вернуться в европейскую семью, и мы обязательно это сделаем с помощь стратегического партнерства с США и Евросоюзом", - сказал Кучава.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]