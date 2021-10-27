Тегеран согласился возобновить переговоры по ядерной сделке до конца ноября

Замглавы иранского МИД Али Багери в среду сообщил, что Тегеран согласился возобновить переговоры по иранской ядерной программе до конца ноября.
"Мы согласились начать переговоры до конца ноября", - приводят западные СМИ слова Багери после его встречи с координатором от ЕС по СВПД Энрике Морой в Брюсселе.
Министр указал, что точная дата возобновления переговоров будет объявлена на следующей неделе.
В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций. Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.
С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.
На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Ибрахим Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.
Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону
Баку и София обсудили сотрудничество в военной сфере
Компании Китая заинтересованы в реализации проектов восстановления Карабаха - AZPROMO
Google грозит штраф до 1/10 годового оборота - Роскомнадзор
РФ и Узбекистан с декабря рассчитывают запустить проект Агроэкспресс, к 2030г поставка может составить 1 млн тонн продукции
Зонд Mars Express попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю в ноябре - ESA
Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna
В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ
У лидера лейбористской партии Великобритании выявили COVID-19
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии