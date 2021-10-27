Пашинян признал, что процесс демаркации армяно-азербайджанской границы должен быть осуществлен по советским картам

Россия должна иметь вовлеченность в процессе решения проблемы границ между Арменией и Азербайджаном, сам процесс демаркации и делимитации границы должен осуществляться по советским картам, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Карты, о которых говорил президент России, если не на 100%, то на 99% совпадают с законом об административно-территориальном делении Армении. Именно этот закон показывает территорию Армении, а границы, как де-юре категория, конечно, обозначаются другим законом", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в рамках "правительственного часа" в парламенте в среду.

"Считаю, что, да, эти карты нужны, нужны эти обсуждения. Важно, чтобы Россия, в том числе в качестве страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, имела вовлеченность в этом процессе", - отметил Пашинян.

Он заявил также, что процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы должен быть осуществлен по советским картам, которые имеют правовую основу.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что РФ может сыграть ключевую роль в решении проблемы границы Армении и Азербайджана.

"Самое главное сейчас - это окончательно урегулировать ситуацию на границе (Армении и Азербайджана - ИФ). И здесь, конечно, без участия России невозможно ничего сделать", - сказал Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Он отметил при этом: "Здесь нам, пожалуй, никто и не нужен, кроме двух сторон и России. Есть очень простые и прагматичные вещи: да, карты, потому что в Генштабе российской армии находятся, которые показывают, как проходили границы союзных республик в советский период".

"Вот основываясь на этих документах, нужно спокойненько сесть с обеих сторон, там есть вещи, которые требуют тоже взаимных компромиссов: где-то что-то выровнять, где-то что-то обменять", - сказал президент.