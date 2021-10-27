ЕС предоставит Молдове 60 млн евро на борьбу с энергетическим кризисом

Европейский союз готов выделить Молдове 60 млн евро на борьбу с последствиями энергетического кризиса, заявила в среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Еврокомиссия предоставит 60 млн евро, чтобы помочь Молдове справиться с нынешним энергетическим кризисом", - написала фон дер Ляйен в твиттере после встречи с премьер-министром Молдовы Натальей Гаврилицей.
На 28 октября запланирован Совет ассоциации ЕС-Молдова. Заседание станет шестым по счету.
В Молдове в текущем месяце разразился газовый кризис. В конце сентября закончился контракт на поставку газа между "Молдовагазом" и "Газпромом". Контракт временно продлен лишь на октябрь - в этом месяце российская компания поставляет газ по цене $790 за 1 тыс. кубометров, то есть заметно дороже, чем в сентябре. Кроме того, на октябрь законтрактованы лишь 67% от необходимого для Молдовы объема газа. В связи с этим "Молдовагаз" неоднократно просил потребителей экономить газ, а власти заявили о снижении давления в газопроводах. Переговоры между Молдавией и Россией по поводу будущих поставок газа пока ничем не завершились.
Российская сторона готова поставлять Молдове газ по рыночной цене со скидкой в размере 25%, если страна выплатит долг в размере свыше $700 млн. Власти Молдовы в свою очередь утверждают, что предложенная "Газпромом" цена выше рыночной в регионе, а для определения размера долга необходим независимый аудит.
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