Здание Минздрава США эвакуировали в связи с сообщениями о бомбе

Здание Министерства здравоохранения и социальных служб СШАв Вашингтоне эвакуировали, а близлежащие улицы оцепили в среду в связи с угрозой взрыва бомбы, сообщает издание The Hill.
"Утром было получено сообщение об угрозе взрыва. В целях предосторожности мы эвакуировали здание, о происшествиях не сообщалось", - заявила помощник секретаря по связям с общественностью Минздрава Сара Ловенхайм.
Ранее в среду полиция Капитолия США отправила сигнал тревоги о том, что части близлежащих улиц - Индепенденс авеню и С-стрит - закрыты в связи с угрозой взрыва бомбы в здании Минздрава.
В последние месяцы стражи порядка уделяют особое внимание безопасности в районе Капитолия. 6 января 2021 года сторонники Трампа прорвались в здание Конгресса в Вашингтоне, в результате беспорядков пять человек погибли, более 140 сотрудников полиции получили ранения. За несколько часов перед этими событиями Трамп обратился к демонстрантам, собравшимся в Вашингтоне. Он тогда вновь заявил, что не признает поражения на президентских выборах 2020 года. По его мнению, демократ Джо Байден победил лишь благодаря масштабным махинациям на избирательных участках в ряде штатов. Также он призвал сторонников не прекращать борьбу и донести до конгрессменов свое негодование.
Азербайджан в бюджете на 2022 год предусмотрел $2,6 млрд на оборону
Баку и София обсудили сотрудничество в военной сфере
Компании Китая заинтересованы в реализации проектов восстановления Карабаха - AZPROMO
Google грозит штраф до 1/10 годового оборота - Роскомнадзор
РФ и Узбекистан с декабря рассчитывают запустить проект Агроэкспресс, к 2030г поставка может составить 1 млн тонн продукции
Зонд Mars Express попытается передать сигнал с китайского марсохода на Землю в ноябре - ESA
Привитым вакциной от COVID-19 Johnson&Johnson испанцам предложат привиться Pfizer или Moderna
В Европе продолжается рост заражений и смертей от COVID-19 - ВОЗ
У лидера лейбористской партии Великобритании выявили COVID-19
Генплан г.Губадлы может быть готов через 2-3 месяца - Алиев
Президент Алиев выделил 0,5 млн на подготовку генплана г.Губадлы
Президент Азербайджана распорядился о восстановлении заповедника в Зангиланском районе
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Nar обновил очередной центр продаж и обслуживания
Cостоится очередное мероприятие клуба "Дружбы Народов Азербайджана и России"
Тельман Алиев выставил на продажу активы Caspian Energy Club в Грузии, Украине и Узбекистане.
В Посольстве Узбекистана в городе Баку сформирован избирательный участок
В Азербайджане осенью пройдут 4 международные выставки
Азербайджану приходится рассчитывать исключительно на себя в борьбе с трансграничным наркотрафиком из Ирана – российский эксперт
Мировые СМИ, как ни в чем не бывало, продолжают ссылаться на армянские источники и ньюсмейкеров, позабыв их 44-дневное фейкометство – политолог
Ключевые приоритеты Узбекистана по всестороннему развитию транспортных коридоров в Центральной Азии