Тайвань должен быть готов самостоятельно противостоять вторжению извне

Жителям Тайваня нужно быть готовым самостоятельно защитить в себя в случае внешней агрессии, а не полностью полагаться на другие страны в этом вопросе, заявил в четверг в законодательном собрании острова глава тайванского оборонного ведомства Цю Гочжэн.
"Страна должны положиться на себя, и если какие-нибудь наши друзья или силы могут помочь нам, то, как я говорил ранее, мы будем рады, но мы не можем в полной мере положиться на это", - приводит агентство Associated Press слова Цю Гочжэна.
Он отметил, что напряженность между Тайбэем и Пекином достигла максимального за последние 40 лет уровня.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь заявила ранее в интервью телеканалу CNN, что угроза со стороны Китая растет с каждым днем, и надеется на поддержку США в случае нападения Пекина. В то же время она отметила, что Тайвань готов вести диалог с Пекином.
Ранее президент США Джо Байден утверждал, что не хочет "холодной войны" с Китаем, однако если Тайвань подвергнется нападению со стороны Китая, США полны решимости встать на его защиту.
Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть правившей в стране партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване.
Отношения Пекина и Тайваня значительно улучшались в период 2008 - 2016 годов, когда главой тайванской администрации являлся представитель Гоминьдана Ма Инцзю. Однако с того момента, как главой тайваньской администрации в 2016 году стала Цай Инвэнь, Пекин наращивал военное давление на Тайвань.
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