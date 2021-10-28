Brexit скажется на британской экономике негативнее пандемии

Выход Великобритании из ЕС в долгосрочной перспективе будет иметь более негативные последствия для британской экономики, нежели пандемия коронавируса COVID-19, передает Би-би-си со ссылкой на Управление по бюджетным вопросам.
"В долгосрочной перспективе воздействие Brexit является более значительным, чем воздействие пандемии", - заявил председатель управления Ричард Хьюс.
По его словам, согласно прогнозам, выход из ЕС на 4% сократит потенциальный ВВП в долгосрочном плане. При этом пандемия, как предполагается, сократит в дальнейшем этот показатель на 2%.
Комментарии Хьюса последовали после того, как в Управлении по бюджетным вопросам заявили, что расходы на проживание могут стремительно расти на протяжении 30 лет. Там также выразили предположение, что инфляция может достигнуть 5%.
Подданные Соединенного Королевства 23 июня 2016 года проголосовали за выход страны из ЕС. Великобритания официально уведомила Европейский совет 29 марта 2017 года о намерении покинуть Евросоюз. Евросовет 17 октября 2019 года одобрил соглашение о выходе Великобритании, согласованное участниками переговоров с обеих сторон. Он также одобрил политическую декларацию о рамках будущих отношений между ЕС и Великобританией.
Соединенное Королевство покинуло Европейский Союз 31 января 2020 года в полночь по центральноевропейскому времени. Соглашение о выходе вступило в силу 1 февраля 2020 года. Переговоры о будущем партнерстве между ЕС и Великобританией начались 2 марта 2020 года. В июне 2020 года Великобритания решила не добиваться продления переходного периода. Таким образом, переходный период Brexit закончился 31 декабря 2020 года. С 1 января 2021 года Великобритания завершила процесс выхода из ЕС.
В апреле 2021 года Совет Европейского союза одобрил Соглашение о торговле и сотрудничестве, устанавливающее правила будущих отношений между Брюсселем и Лондоном после Brexit, утвержденное Европейским парламентом.
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